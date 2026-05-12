Бійці 214-го батальйону "OPFOR" підірвали укриття окупантів після їхньої відмови здатися в полон. ВIДЕО
Піхотна група 214-го окремого штурмового батальйону "OPFOR" провела операцію зі знищення укриття російських військових у руїнах будівлі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські бійці заклали саморобні інженерні боєприпаси одразу біля двох входів до укриття, щоб знизити шанси противника на втечу.
Окупанти відмовилися здатися в полон, після чого штурмовики здійснили підрив позиції ворога.
У батальйоні зазначають, що там, де застосування FPV-дронів є недостатнім, українські військові використовують кмітливість та навички інженерної підготовки, здобуті під час служби та адаптаційних курсів у підрозділі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
три - пятнадцать
показати весь коментар12.05.2026 18:24 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
ола жмуд
показати весь коментар12.05.2026 18:36 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Boris Kravchenko
показати весь коментар12.05.2026 19:04 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Яр Холодний
показати весь коментар12.05.2026 19:52 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль