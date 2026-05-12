Бійці 214-го батальйону "OPFOR" підірвали укриття окупантів після їхньої відмови здатися в полон. ВIДЕО

Піхотна група 214-го окремого штурмового батальйону "OPFOR" провела операцію зі знищення укриття російських військових у руїнах будівлі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські бійці заклали саморобні інженерні боєприпаси одразу біля двох входів до укриття, щоб знизити шанси противника на втечу.

Окупанти відмовилися здатися в полон, після чого штурмовики здійснили підрив позиції ворога.

У батальйоні зазначають, що там, де застосування FPV-дронів є недостатнім, українські військові використовують кмітливість та навички інженерної підготовки, здобуті під час служби та адаптаційних курсів у підрозділі.

армія рф (20983) боєприпаси (2395) вибухівка (503) знищення (10105) ЗСУ (8653)
ну ні так і ні, було б запропоновано...
12.05.2026 18:24 Відповісти
наші таки естети!
12.05.2026 18:36 Відповісти
Наверное, они сдались после взрыва.
12.05.2026 19:04 Відповісти
............. Якщо хтось живим залишився - буде здихать довго, і в муках, без води і їжі..
12.05.2026 19:52 Відповісти
 
 