Бійці 214-го батальйону "OPFOR" підірвали укриття окупантів після їхньої відмови здатися в полон. ВIДЕО

Піхотна група 214-го окремого штурмового батальйону "OPFOR" провела операцію зі знищення укриття російських військових у руїнах будівлі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські бійці заклали саморобні інженерні боєприпаси одразу біля двох входів до укриття, щоб знизити шанси противника на втечу.

Окупанти відмовилися здатися в полон, після чого штурмовики здійснили підрив позиції ворога.

У батальйоні зазначають, що там, де застосування FPV-дронів є недостатнім, українські військові використовують кмітливість та навички інженерної підготовки, здобуті під час служби та адаптаційних курсів у підрозділі.

