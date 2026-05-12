Бойцы 214-го батальона "OPFOR" подорвали укрытия оккупантов после их отказа сдаться в плен

Пехотная группа 214-го отдельного штурмового батальона "OPFOR" провела операцию по уничтожению укрытия российских военных в руинах здания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские бойцы заложили самодельные инженерные боеприпасы сразу у двух входов в укрытие, чтобы снизить шансы противника на побег.

Оккупанты отказались сдаться в плен, после чего штурмовики произвели подрыв позиции врага.

В батальоне отмечают, что там, где применение FPV-дронов недостаточно, украинские военные используют смекалку и навыки инженерной подготовки, полученные во время службы и адаптационных курсов в подразделении.

