Бойцы 214-го батальона "OPFOR" подорвали укрытия оккупантов после их отказа сдаться в плен
Пехотная группа 214-го отдельного штурмового батальона "OPFOR" провела операцию по уничтожению укрытия российских военных в руинах здания.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские бойцы заложили самодельные инженерные боеприпасы сразу у двух входов в укрытие, чтобы снизить шансы противника на побег.
Оккупанты отказались сдаться в плен, после чего штурмовики произвели подрыв позиции врага.
В батальоне отмечают, что там, где применение FPV-дронов недостаточно, украинские военные используют смекалку и навыки инженерной подготовки, полученные во время службы и адаптационных курсов в подразделении.
