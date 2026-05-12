Пилоты "Альфы" СБУ перехватчиками STING с системой Hornet Vision 360 уничтожили 14 БПЛА оккупантов. ВИДЕО
Спецназовцы "Альфа" СБУ поразили 14 вражеских целей с помощью дронов-перехватчиков STING от "Диких шершней".
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время уничтожения воздушных целей операторы использовали цифровую видеосистему Hornet Vision 360.
Среди сбитых беспилотников противника:
- 7 БПЛА ZALA;
- 3 БПЛА "Князь Вещий Олег";
- 1 БПЛА "Мерлин";
- 1 БПЛА "Ланцет";
- 1 БПЛА Supercam;
- 1 БПЛА "Скат".
Кадрами воздушного боя поделились "Дикие шершни" в своем Telegram-канале.
Подробнее о цифровой видеосистеме Hornet Vision 360
Hornet Vision – это оснащенный всем необходимым функционалом цифровой комплекс, состоящий из уникальной наземной станции управления 2в1. Благодаря этой "наземке" бойцы имеют возможность работать как с цифровыми дронами STING, так и с аналоговыми.
Антенный модуль станции оснащен круговой видеоантенной, которая работает на 360 градусов и избавляет военных от необходимости поворачивать антенну в направлении движения перехватчика.
Станция управления Hornet vision записывает видео и имеет функцию для ведения трансляций.
Цифровой блок Hornet vision комплектуется ночными тепловизионными и дневными камерами и передает видео в HD-качестве. Он может быть установлен на любой дрон и стоит дешевле китайских образцов.
