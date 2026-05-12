Пилоты "Альфы" СБУ перехватчиками STING с системой Hornet Vision 360 уничтожили 14 БПЛА оккупантов. ВИДЕО

Спецназовцы "Альфа" СБУ поразили 14 вражеских целей с помощью дронов-перехватчиков STING от "Диких шершней".

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время уничтожения воздушных целей операторы использовали цифровую видеосистему Hornet Vision 360.

Среди сбитых беспилотников противника:

7 БПЛА ZALA;

3 БПЛА "Князь Вещий Олег";

1 БПЛА "Мерлин";

1 БПЛА "Ланцет";

1 БПЛА Supercam;

1 БПЛА "Скат".

Кадрами воздушного боя поделились "Дикие шершни" в своем Telegram-канале.

Подробнее о цифровой видеосистеме Hornet Vision 360

Hornet Vision – это оснащенный всем необходимым функционалом цифровой комплекс, состоящий из уникальной наземной станции управления 2в1. Благодаря этой "наземке" бойцы имеют возможность работать как с цифровыми дронами STING, так и с аналоговыми.

Антенный модуль станции оснащен круговой видеоантенной, которая работает на 360 градусов и избавляет военных от необходимости поворачивать антенну в направлении движения перехватчика.

Станция управления Hornet vision записывает видео и имеет функцию для ведения трансляций.

Цифровой блок Hornet vision комплектуется ночными тепловизионными и дневными камерами и передает видео в HD-качестве. Он может быть установлен на любой дрон и стоит дешевле китайских образцов.

