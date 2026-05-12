Пілоти "Альфи" СБУ перехоплювачами STING з системою Hornet Vision 360 знищили 14 БпЛА окупантів. ВIДЕО

Спецпризначенці "Альфа" СБУ уразили 14 ворожих цілей дронами-перехоплювачами STING від "Диких шершнів".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час знищення повітряних цілей оператори використовували цифрову відеосистему Hornet Vision 360.

Серед збитих безпілотників противника:

7 БпЛА ZALA;

3 БпЛА "Князь Віщий Олег";

1 БпЛА "Мерлін";

1 БпЛА "Ланцет";

1 БпЛА Supercam;

1 БпЛА "Скат".

Кадрами повітряного бою поділилися "Дикі шершні" у своєму телеграм-каналі.

Детальніше про цифрову відеосистему Hornet Vision 360

Hornet vision – це обладнаний всім необхідним функціоналом цифровий комплекс, який складається з унікальної наземної станції керування 2в1. Завдяки цій "наземці" бійці мають можливість працювати як цифровими дронами STING так і аналоговими.

Антенний модуль станції обладнано круговою відео антеною, яка працює на 360 градусів і позбавляє військових від необхідності довертати антену за напрямком курсування перехоплювача.

Станція керування Hornet vision записує відео та має функцію для ведення трансляцій.

Цифровий юніт Hornet vision комплектується нічними тепловізійними та денними камерами і передає відео в HD якості. Він може бути встановлений на будь-який дрон і коштує дешевше китайських зразків.

