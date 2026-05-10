Пілоти підрозділу "ПОСІПАКИ" встановили рушницю на дрон-перехоплювач і збили 5 БпЛА противника. ВIДЕО
Пілоти підрозділу БпЛА-перехоплювачів "ПОСІПАКИ" 39-го зенітно-ракетного полку збили 5 російських безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці встановили на дрон-перехоплювач STING рушницю, перетворивши його на багаторазову зброю для ураження повітряних цілей.
Під час бойових вильотів оператори пострілами зі зброї пошкоджували корпуси ворожих БпЛА, через що ті втрачали керування та падали.
Відео оприлюднили "Дикі шершні" у своєму телеграм-каналі.
Пояснюю процес:
1. Патрон - в патроннику, бойок на зводі...
2. Натискання на спусковий гачок.
3. Постріл.
4. Заряд шроту іде по стволу, а віддача від пострілу рухає рухомі частини рушниці назад (не розписую точно дію механізму, бо у рушниць різних фірм - різні механізми)
5. На момент виходу шроту, зі ствола, рухомі частини доходять до задньої частини ствольної коробки. Саме тоді починається процес віддачі. (тобто, віддача починає працювать лише ПІСЛЯ виходу заряду, зі ствола. Тому вона не встигає вплинуть на траєкторію пострілу).
Віддача збиває дрон з курсу, лише після того, як заряд пішов по траєкторії пострілу....
5. ...віддача починає працювать лише ПІСЛЯ виходу заряду, зі ствола.
Ще була реалізація сітко-стрілів, але нових відео з дронами давно не було.
Для стрільби дробом можна використовувати однозарядні трубки, думаю, 2-4 на один дрон буде норм.
Той же Ата Армс Нео 12 з подовжувачем магазину може вмістити 10+1, а це вже не баран чхнув.
А СРАТЬєхі, почали жувати дивну субстанцію, але не пластилін!!
Слава Україні!!