Пілоти підрозділу "ПОСІПАКИ" встановили рушницю на дрон-перехоплювач і збили 5 БпЛА противника. ВIДЕО

Пілоти підрозділу БпЛА-перехоплювачів "ПОСІПАКИ" 39-го зенітно-ракетного полку збили 5 російських безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці встановили на дрон-перехоплювач STING рушницю, перетворивши його на багаторазову зброю для ураження повітряних цілей.

Під час бойових вильотів оператори пострілами зі зброї пошкоджували корпуси ворожих БпЛА, через що ті втрачали керування та падали.

Відео оприлюднили "Дикі шершні" у своєму телеграм-каналі.

Топ коментарі
+11
Віддача - так... Але ти не розумієш фізики пострілу "п'ятизарядки"...
Пояснюю процес:
1. Патрон - в патроннику, бойок на зводі...
2. Натискання на спусковий гачок.
3. Постріл.
4. Заряд шроту іде по стволу, а віддача від пострілу рухає рухомі частини рушниці назад (не розписую точно дію механізму, бо у рушниць різних фірм - різні механізми)
5. На момент виходу шроту, зі ствола, рухомі частини доходять до задньої частини ствольної коробки. Саме тоді починається процес віддачі. (тобто, віддача починає працювать лише ПІСЛЯ виходу заряду, зі ствола. Тому вона не встигає вплинуть на траєкторію пострілу).
Віддача збиває дрон з курсу, лише після того, як заряд пішов по траєкторії пострілу....
10.05.2026 13:31 Відповісти
10.05.2026 13:31 Відповісти
+10
...
10.05.2026 12:46 Відповісти
10.05.2026 12:46 Відповісти
+4
Зараз використовують кільказарядні напівавтомати Hatsan BTS-12, Hatsan Escort Xtreme, Typhoon ******* TDS 12, Ata Arms NEO12 споряджені дрібовим зарядом середнього розміру (№3, №4, №5) або спеціальні набої «Антидрон» (з великою наважкою дробу 28-36 г).
Той же Ата Армс Нео 12 з подовжувачем магазину може вмістити 10+1, а це вже не баран чхнув.
10.05.2026 13:35 Відповісти
10.05.2026 13:35 Відповісти
От в це - вірю... У встановлену "п'ятизарядку" ... Віддача не впливає - бо постріл ОДИН. Якщо після пострілу, при перезарядці, дрон і зійде з курсу - то справа уже зроблена. Противник збитий, курс відновлено, можна шукать наступну ціль...
10.05.2026 13:01 Відповісти
10.05.2026 13:01 Відповісти
Навіть при одному пострілі є віддача.
10.05.2026 13:03 Відповісти
10.05.2026 13:03 Відповісти
Все це дуже цікаво, але не треба ТИкати незнайомим людям. Я з вами корів не пас.
показати весь коментар
10.05.2026 13:33 Відповісти
Бидляче виховання
10.05.2026 13:46 Відповісти
10.05.2026 13:46 Відповісти
Ні, по баранам. Далеко не відходьте.
10.05.2026 14:10 Відповісти
10.05.2026 14:10 Відповісти
У тебе є якісь заперечення? Викладай...
10.05.2026 15:52 Відповісти
10.05.2026 15:52 Відповісти
Мне сложно представить чтобы детали оружия, обеспечивающие перезарядку - двигались со скоростью вылета дроби - 350-400м\с. Поскольку они имеют массу многократно превышающую вес вылетающего заряда - то они физически не могут мгновенно разогнаться, потому отдача размазывается по времени. За это время поражающие элементы уже покинули ствол, и никакого влияния отдача на их траекторию полета не оказала.
10.05.2026 08:49 Відповісти
11.05.2026 08:49 Відповісти
Так саме про це я й кажу... Бо знаю як балістику, так і практику стрільби з різних типів зброї - як гладкоствольної, так і нарізної... (три десятки років мисливського стажу). Але ж оте "тіло" навіть не зрозуміло, ЩО САМЕ я йому пояснював!...
10.05.2026 09:04 Відповісти
11.05.2026 09:04 Відповісти
Генії! Вклоняюсь!
показати весь коментар
10.05.2026 13:04 Відповісти
А що, так можна було???!
показати весь коментар
10.05.2026 13:18 Відповісти
У сенсі? Таку ідею вже давно реалізували.
показати весь коментар
10.05.2026 13:20 Відповісти
Не так вже й давно...Все впирається в проблему віддачі... Якщо її не враховувати то після кожного подібного пострілу, звичайний кількакоптер перекулиться кілька разів після кожного подібного пострілу... Зберегти після цього керування - шанси не великі...
10.05.2026 13:37 Відповісти
10.05.2026 13:37 Відповісти
Саме дешеве з того, що показували на відео, - "вудка". Тут мінус - треба підходити майже впритул і є ризик зіткнення.
Ще була реалізація сітко-стрілів, але нових відео з дронами давно не було.
Для стрільби дробом можна використовувати однозарядні трубки, думаю, 2-4 на один дрон буде норм.
10.05.2026 13:19 Відповісти
10.05.2026 13:19 Відповісти
