Пілоти підрозділу "ПОСІПАКИ" встановили рушницю на дрон-перехоплювач і збили 5 БпЛА противника. ВIДЕО

Пілоти підрозділу БпЛА-перехоплювачів "ПОСІПАКИ" 39-го зенітно-ракетного полку збили 5 російських безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці встановили на дрон-перехоплювач STING рушницю, перетворивши його на багаторазову зброю для ураження повітряних цілей.

Під час бойових вильотів оператори пострілами зі зброї пошкоджували корпуси ворожих БпЛА, через що ті втрачали керування та падали.

Відео оприлюднили "Дикі шершні" у своєму телеграм-каналі.

