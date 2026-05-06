Пілоти 10-ї бригади "Едельвейс" перехопили БпЛА "Гранат-4", який наводив артилерію окупантів. ВIДЕО

Індустрія дронів

Оператори дронів 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" уразили російський розвідувальний БпЛА "Гранат-4".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для знищення повітряної цілі пілоти використали дрони-перехоплювачі STING від "Диких шершнів".

За словами військових, ворожий безпілотник застосовувався для наведення артилерії, зокрема по позиціях перехоплювачів "Шахедів".

Деталі про дрон "Гранат-4"

БпЛА "Гранат-4" має вагу 30–33 кг, здатен підніматися на висоту до 4000 метрів, розвивати швидкість до 140 км/год і перебувати в повітрі до 6 годин.

Кадри успішного знищення опублікували "Дикі шершні" у своєму телеграм-каналі.

