Пилоты 10-й бригады "Эдельвейс" перехватили БПЛА "Гранат-4", который наводил артиллерию оккупантов. ВИДЕО

Операторы дронов 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" сбили российский разведывательный БПЛА "Гранат-4".

Как сообщает Цензор.НЕТ, для уничтожения воздушной цели пилоты использовали дроны-перехватчики STING от "Диких шершней".

По словам военных, вражеский беспилотник применялся для наведения артиллерии, в частности по позициям перехватчиков "Шахедов".

Детали о дроне "Гранат-4"

БПЛА "Гранат-4" весит 30–33 кг, способен подниматься на высоту до 4000 метров, развивать скорость до 140 км/ч и находиться в воздухе до 6 часов.

Кадры успешного уничтожения опубликовали "Дикие шершни" в своем телеграм-канале.

Які, в сраку, пілоти? Безпілоточники.
