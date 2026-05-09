Видовищний момент вибуху російського БпЛА після влучання перехоплювача STING. ВIДЕО

У мережі опублікували відео, на якому українські захисники 1020-го ЗРАП збивають російський безпілотник під час однієї з атак ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на останніх кадрах один із воїнів зафільмував видовищний вибух БпЛА після влучання українського дрона в ціль.

Для перехоплення повітряної цілі бійці Сил оборони використовували дрони-перехоплювачі STING від "Диких шершнів".

