Видовищний момент вибуху російського БпЛА після влучання перехоплювача STING. ВIДЕО
У мережі опублікували відео, на якому українські захисники 1020-го ЗРАП збивають російський безпілотник під час однієї з атак ворога.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на останніх кадрах один із воїнів зафільмував видовищний вибух БпЛА після влучання українського дрона в ціль.
Для перехоплення повітряної цілі бійці Сил оборони використовували дрони-перехоплювачі STING від "Диких шершнів".
