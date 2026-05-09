Пілоти Lasar’s Group НГУ уразили частину комплексу БМ-27 "Ураган" у тилу на Луганщині. ВIДЕО

Бійці Lasar’s Group НГУ знищили скупчення техніки противника в тиловій зоні на Луганщині, зокрема частину реактивного комплексу БМ-27 "Ураган".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у середині квітня аналітики та екіпажі аеророзвідки Lasar’s Group виявили район зосередження російської техніки, після чого координати були передані операторам ударних дронів.

Унаслідок ударів було знищено транспортно-заряджальну машину 9Т452 із комплексу БМ-27 "Ураган" та дві одиниці ВАТ. Також уражено командно-штабну машину противника.

Деталі бойової роботи

За даними військових, транспортно-заряджальна машина перебувала з боєкомплектом і, ймовірно, готувалася до забезпечення обстрілів позицій Сил оборони. Після влучань боєприпаси здетонували.

У НГУ зазначають, що ворог змушений відтягувати техніку на десятки кілометрів від лінії бойового зіткнення, однак українські дрони дістають цілі навіть у глибокому тилу.

