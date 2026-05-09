Пилоты Lasar’s Group НГУ поразили часть комплекса БМ-27 "Ураган" в тылу на Луганщине. ВИДЕО

Бойцы Lasar’s Group НГУ уничтожили скопление техники противника в тыловой зоне в Луганской области, в частности часть реактивного комплекса БМ-27 "Ураган".

Как сообщает Цензор.НЕТ, в середине апреля аналитики и экипажи аэроразведки Lasar’s Group обнаружили район сосредоточения российской техники, после чего координаты были переданы операторам ударных дронов.

В результате ударов была уничтожена транспортно-заряжающая машина 9Т452 из комплекса БМ-27 "Ураган" и две единицы ВАТ. Также поражена командно-штабная машина противника.

Детали боевой работы

По данным военных, транспортно-заряжающая машина находилась с боекомплектом и, вероятно, готовилась к обеспечению обстрелов позиций Сил обороны. После попаданий боеприпасы взорвались.

В НГУ отмечают, что враг вынужден оттягивать технику на десятки километров от линии боевого столкновения, однако украинские дроны достигают целей даже в глубоком тылу.

