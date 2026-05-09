Зрелищный момент взрыва российского БПЛА после попадания перехватчика STING. ВИДЕО
В сети появилось видео, на котором украинские защитники 1020-го ЗРАП сбивают российский беспилотник во время одной из атак врага.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на последних кадрах один из воинов запечатлел зрелищный взрыв БПЛА после попадания украинского дрона в цель.
Для перехвата воздушной цели бойцы Сил обороны использовали дроны-перехватчики STING от "Диких шершней".
