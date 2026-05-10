Пилоты подразделения "ПОСІПАКИ" установили ружье на дрон-перехватчик и сбили 5 БПЛА противника

Пилоты подразделения БПЛА-перехватчиков "ПОСІПАКИ" 39-го зенитно-ракетного полка сбили 5 российских беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы установили на дрон-перехватчик STING ружье, превратив его в многоразовое оружие для поражения воздушных целей.

Во время боевых вылетов операторы выстрелами из оружия повреждали корпуса вражеских БПЛА, из-за чего те теряли управление и падали.

Видео обнародовали "Дикие шершни" в своем Telegram-канале.

