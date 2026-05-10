Пилоты подразделения "ПОСІПАКИ" установили ружье на дрон-перехватчик и сбили 5 БПЛА противника
Пилоты подразделения БПЛА-перехватчиков "ПОСІПАКИ" 39-го зенитно-ракетного полка сбили 5 российских беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы установили на дрон-перехватчик STING ружье, превратив его в многоразовое оружие для поражения воздушных целей.
Во время боевых вылетов операторы выстрелами из оружия повреждали корпуса вражеских БПЛА, из-за чего те теряли управление и падали.
Видео обнародовали "Дикие шершни" в своем Telegram-канале.
Пояснюю процес:
1. Патрон - в патроннику, бойок на зводі...
2. Натискання на спусковий гачок.
3. Постріл.
4. Заряд шроту іде по стволу, а віддача від пострілу рухає рухомі частини рушниці назад (не розписую точно дію механізму, бо у рушниць різних фірм - різні механізми)
5. На момент виходу шроту, зі ствола, рухомі частини доходять до задньої частини ствольної коробки. Саме тоді починається процес віддачі. (тобто, віддача починає працювать лише ПІСЛЯ виходу заряду, зі ствола. Тому вона не встигає вплинуть на траєкторію пострілу).
Віддача збиває дрон з курсу, лише після того, як заряд пішов по траєкторії пострілу....
Ще була реалізація сітко-стрілів, але нових відео з дронами давно не було.
Для стрільби дробом можна використовувати однозарядні трубки, думаю, 2-4 на один дрон буде норм.
Той же Ата Армс Нео 12 з подовжувачем магазину може вмістити 10+1, а це вже не баран чхнув.
А СРАТЬєхі, почали жувати дивну субстанцію, але не пластилін!!
Слава Україні!!