4 444 25

Пилоты подразделения "ПОСІПАКИ" установили ружье на дрон-перехватчик и сбили 5 БПЛА противника

Пилоты подразделения БПЛА-перехватчиков "ПОСІПАКИ" 39-го зенитно-ракетного полка сбили 5 российских беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы установили на дрон-перехватчик STING ружье, превратив его в многоразовое оружие для поражения воздушных целей.

Во время боевых вылетов операторы выстрелами из оружия повреждали корпуса вражеских БПЛА, из-за чего те теряли управление и падали.

Видео обнародовали "Дикие шершни" в своем Telegram-канале.

армия РФ (22751) оружие (10438) уничтожение (9779) дроны (7046) Дикие шершни (267) перехватчик (87)
+10
...
показать весь комментарий
10.05.2026 12:46
+8
Віддача - так... Але ти не розумієш фізики пострілу "п'ятизарядки"...
Пояснюю процес:
1. Патрон - в патроннику, бойок на зводі...
2. Натискання на спусковий гачок.
3. Постріл.
4. Заряд шроту іде по стволу, а віддача від пострілу рухає рухомі частини рушниці назад (не розписую точно дію механізму, бо у рушниць різних фірм - різні механізми)
5. На момент виходу шроту, зі ствола, рухомі частини доходять до задньої частини ствольної коробки. Саме тоді починається процес віддачі. (тобто, віддача починає працювать лише ПІСЛЯ виходу заряду, зі ствола. Тому вона не встигає вплинуть на траєкторію пострілу).
Віддача збиває дрон з курсу, лише після того, як заряд пішов по траєкторії пострілу....
показать весь комментарий
10.05.2026 13:31
+4
Зараз використовують кільказарядні напівавтомати Hatsan BTS-12, Hatsan Escort Xtreme, Typhoon ******* TDS 12, Ata Arms NEO12 споряджені дрібовим зарядом середнього розміру (№3, №4, №5) або спеціальні набої «Антидрон» (з великою наважкою дробу 28-36 г).
Той же Ата Армс Нео 12 з подовжувачем магазину може вмістити 10+1, а це вже не баран чхнув.
показать весь комментарий
10.05.2026 13:35
10.05.2026 12:46
10.05.2026 12:53
10.05.2026 12:57
От в це - вірю... У встановлену "п'ятизарядку" ... Віддача не впливає - бо постріл ОДИН. Якщо після пострілу, при перезарядці, дрон і зійде з курсу - то справа уже зроблена. Противник збитий, курс відновлено, можна шукать наступну ціль...
показать весь комментарий
10.05.2026 13:01
Навіть при одному пострілі є віддача.
показать весь комментарий
10.05.2026 13:03
Все це дуже цікаво, але не треба ТИкати незнайомим людям. Я з вами корів не пас.
Бидляче виховання
Ну, "ясно" - то ясно... Залишайся при своїй "ясності"...
Ні, по баранам. Далеко не відходьте.
4. Заряд шроту іде по стволу, а віддача від пострілу рухає рухомі частини рушниці назад...

5. ...віддача починає працювать лише ПІСЛЯ виходу заряду, зі ствола.

У тебе є якісь заперечення? Викладай...
Генії! Вклоняюсь!
А що, так можна було???!
У сенсі? Таку ідею вже давно реалізували.
Не так вже й давно...Все впирається в проблему віддачі... Якщо її не враховувати то після кожного подібного пострілу, звичайний кількакоптер перекулиться кілька разів після кожного подібного пострілу... Зберегти після цього керування - шанси не великі...
Саме дешеве з того, що показували на відео, - "вудка". Тут мінус - треба підходити майже впритул і є ризик зіткнення.
Ще була реалізація сітко-стрілів, але нових відео з дронами давно не було.
Для стрільби дробом можна використовувати однозарядні трубки, думаю, 2-4 на один дрон буде норм.
Молодці. Багато гарних ідей які треба маштабувати - фінанси, але вороги-саботажники ЗЕкоМанди відправляють "двушкі на мацкву" а не до ЗСУ, а Зе вчепився у крісло президента "зубами" й це теж шкодить розвитку ЗСУ.
Через пару недель после этого видео такие дроны появятся у кацапни.
Підлетів козарлюга, побачив орка, знищив його!! Фсьо… Давай… Пока…
А СРАТЬєхі, почали жувати дивну субстанцію, але не пластилін!!
Слава Україні!!
