Пілоти "Залізних птахів" збили реактивний "Шахед" дроном-перехоплювачем STING. ВIДЕО
Індустрія дронів
Пілоти 3-ї окремої важкої механізованої бригади "Залізні птахи" уразили російський реактивний "Шахед" під час однієї з повітряних атак ворога.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, для перехоплення повітряної цілі оператори використовували дрони-перехоплювачі STING від "Диких шершнів".
У бригаді зазначають, що реактивний "Шахед" є одним із модернізованих ударних безпілотників противника та може нести до 50 кілограмів вибухівки.
Також дрон здатний підійматися на висоту до 9000 метрів, а дальність польоту такого БпЛА становить від 1000 до 2500 кілометрів.
"Дикі шершні" додають, що це вже третій реактивний "Шахед", збитий дронами-перехоплювачами за останні два тижні.
