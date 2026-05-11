Пілоти "Залізних птахів" збили реактивний "Шахед" дроном-перехоплювачем STING. ВIДЕО

Пілоти 3-ї окремої важкої механізованої бригади "Залізні птахи" уразили російський реактивний "Шахед" під час однієї з повітряних атак ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для перехоплення повітряної цілі оператори використовували дрони-перехоплювачі STING від "Диких шершнів".

У бригаді зазначають, що реактивний "Шахед" є одним із модернізованих ударних безпілотників противника та може нести до 50 кілограмів вибухівки.

Також дрон здатний підійматися на висоту до 9000 метрів, а дальність польоту такого БпЛА становить від 1000 до 2500 кілометрів.

"Дикі шершні" додають, що це вже третій реактивний "Шахед", збитий дронами-перехоплювачами за останні два тижні.

Тільки наші військові не дають нам зійти з розуму від того, що слуги удода і рашисти роблять з Україною🙏🙏🙏
11.05.2026 21:48
 
 