Мінус 496 окупантів та десятки одиниць техніки: результати роботи БпС 7-го корпусу ДШВ на Покровському напрямку. ВIДЕО

Підрозділи безпілотних систем у смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ продовжують стримувати атаки російських військ на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, з початку травня оператори дронів скоординованими діями завдавали ударів по живій силі, техніці та укриттях противника, який намагався просуватися відкритою місцевістю та обходити позиції Сил оборони.

Завдяки роботі Координаційного центру БпС з 1 травня було ліквідовано та поранено 496 окупантів.

Також знищено та пошкоджено:

36 одиниць бронетехніки та артилерійських систем;

88 вантажних і легкових автомобілів;

31 квадроцикл та мотоцикл;

331 укриття противника.

