Минус 496 оккупантов и десятки единиц техники: результаты работы БпС 7-го корпуса ДШВ на Покровском направлении. ВИДЕО

Подразделения беспилотных систем в зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ продолжают сдерживать атаки российских войск на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, с начала мая операторы дронов скоординированными действиями наносили удары по живой силе, технике и укрытиям противника, который пытался продвигаться по открытой местности и обходить позиции Сил обороны.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Благодаря работе Координационного центра БпС с 1 мая было ликвидировано и ранено 496 оккупантов.

Также уничтожено и повреждено:

36 единиц бронетехники и артиллерийских систем;

88 грузовых и легковых автомобилей;

31 квадроцикл и мотоцикл;

331 укрытие противника.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант снял на видео уничтоженную группу соратников после удара украинской РСЗО. ВИДЕО

Смотрите также: Пилоты подразделения "Феникс" уничтожили РСЗО "Град", бронетехнику и нанесли удар по логистике врага. ВИДЕО