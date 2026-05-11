Минус 496 оккупантов и десятки единиц техники: результаты работы БпС 7-го корпуса ДШВ на Покровском направлении. ВИДЕО
Подразделения беспилотных систем в зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ продолжают сдерживать атаки российских войск на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, с начала мая операторы дронов скоординированными действиями наносили удары по живой силе, технике и укрытиям противника, который пытался продвигаться по открытой местности и обходить позиции Сил обороны.
Благодаря работе Координационного центра БпС с 1 мая было ликвидировано и ранено 496 оккупантов.
Также уничтожено и повреждено:
- 36 единиц бронетехники и артиллерийских систем;
- 88 грузовых и легковых автомобилей;
- 31 квадроцикл и мотоцикл;
- 331 укрытие противника.
