Оккупант снял на видео уничтоженную группу соратников после удара украинской РСЗО. ВИДЕО

Украинская реактивная система залпового огня нанесла удар по колонне российских штурмовиков на мотоциклах в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты сосредоточились на небольшом участке дороги, после чего по ним был нанесен удар.

После артиллерийского поражения остатки группы добили дронами Сил обороны.

На обнародованных кадрах один из российских военных снимает как минимум 10 ликвидированных штурмовиков.

армия РФ уничтожение Донецкая область артиллерия РСЗО
11.05.2026 20:10 Ответить
картина м'ясом
11.05.2026 20:18 Ответить
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
11.05.2026 20:27 Ответить
11.05.2026 20:10 Ответить
"Расплєскалась сінєва"
11.05.2026 20:20 Ответить
Придивіться в москаля гладкоствол!!!!! Тобто і тут москалі хитрять.
11.05.2026 21:12 Ответить
Особливо надихає напис уверху справа "братья скоро увидимся" Було б непогано, що б вони всі там, у пеклі, зустрілися...
11.05.2026 21:37 Ответить
 
 