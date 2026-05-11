Оккупант снял на видео уничтоженную группу соратников после удара украинской РСЗО. ВИДЕО

Украинская реактивная система залпового огня нанесла удар по колонне российских штурмовиков на мотоциклах в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты сосредоточились на небольшом участке дороги, после чего по ним был нанесен удар.

После артиллерийского поражения остатки группы добили дронами Сил обороны.

На обнародованных кадрах один из российских военных снимает как минимум 10 ликвидированных штурмовиков.

