Пилоты подразделения "Феникс" уничтожили РСЗО "Град", бронетехнику и нанесли удар по логистике врага. ВИДЕО

Операторы дронов пограничного подразделения "Феникс" на прошлой неделе нанесли удары по технике, артиллерии и логистике противника на нескольких направлениях фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на Торецком направлении украинские пилоты поразили несколько единиц бронетехники оккупантов, среди которых была и МТ-ЛБ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

На Лиманском направлении дронары "Феникса" уничтожили реактивную систему залпового огня "Град" и несколько орудий противника.

В то же время на Добропольском направлении операторы БПЛА нанесли серьезные удары по логистике врага, а на Запорожском — ликвидировали живую силу российских штурмовиков на мототехнике.

Смотрите также: Видеорегистратор оккупантов заснял попадание украинского дрона в автомобиль с рашистами внутри. ВИДЕО

Смотрите также: Пилоты подразделения "СТРИКС" уничтожили 10 российских БПЛА "Молния". ВИДЕО