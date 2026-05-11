Пилоты подразделения "Феникс" уничтожили РСЗО "Град", бронетехнику и нанесли удар по логистике врага. ВИДЕО
Операторы дронов пограничного подразделения "Феникс" на прошлой неделе нанесли удары по технике, артиллерии и логистике противника на нескольких направлениях фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на Торецком направлении украинские пилоты поразили несколько единиц бронетехники оккупантов, среди которых была и МТ-ЛБ.
На Лиманском направлении дронары "Феникса" уничтожили реактивную систему залпового огня "Град" и несколько орудий противника.
В то же время на Добропольском направлении операторы БПЛА нанесли серьезные удары по логистике врага, а на Запорожском — ликвидировали живую силу российских штурмовиков на мототехнике.
