Видеорегистратор оккупантов заснял попадание украинского дрона в автомобиль с рашистами внутри. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой украинский дрон-камикадзе попадает в автомобиль с оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент попадания заснял видеорегистратор, установленный в одном из автомобилей ВС РФ, стоявшем рядом.

По имеющейся информации, во время движения в пораженном транспорте находились двое рашистов.

В результате удара они были ликвидированы на месте.

