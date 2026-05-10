Операторы батальона SIGNUM с помощью FPV-дронов ликвидировали 13 российских пехотинцев в лесах Лиманщины
Операторы батальона SIGNUM 59-й отдельной штурмовой бригады уничтожили российских пехотинцев в лесах Лиманского района.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты пытаются действовать небольшими пехотными группами для проникновения к позициям Сил обороны, однако их вовремя обнаруживают украинские операторы дронов и уничтожают.
В результате мастерских попаданий пилоты FPV-дронов на оптоволокне поразили 13 рашистов.
ирина ира #418568
Ирина Александра
Николай Водяной #461390
олег иванов #434516
ПОРФИРИЙ ИВАНОВ #466496
Дмитро Бойко #551451
