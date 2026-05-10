Бойцы 8-го полка ССО провели зачистку лесополосы и ликвидировали оккупанта, который отказался сдаваться
Украинские пехотинцы 8-го полка Сил специальных операций подразделения "UA_REG TEAM" провели зачистку лесистой местности на одном из направлений фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы при поддержке дронов с воздуха поразили блиндажи и живую силу противника.
Также на одном из кадров украинские защитники предложили одному из оккупантов сдаться в плен, однако тот попытался открыть огонь по военным Сил обороны.
В ответ рашист был немедленно ликвидирован.
