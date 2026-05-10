Бойцы 8-го полка ССО провели зачистку лесополосы и ликвидировали оккупанта, который отказался сдаваться

Украинские пехотинцы 8-го полка Сил специальных операций подразделения "UA_REG TEAM" провели зачистку лесистой местности на одном из направлений фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы при поддержке дронов с воздуха поразили блиндажи и живую силу противника.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Также на одном из кадров украинские защитники предложили одному из оккупантов сдаться в плен, однако тот попытался открыть огонь по военным Сил обороны.

В ответ рашист был немедленно ликвидирован.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дронари 414-й бригады "Птахи Мадяра" тремя сбросами ликвидировали небольшую штурмовую группу из 5 рашистов. ВИДЕО

Смотрите также: Бойцы батальона "Apachi" 81-й ОАеМБр отбили мотоштурм оккупантов колонной из 16 мотоциклов. ВИДЕО