Бойцы батальона "Apachi" 81-й ОАэМБр отразили мотоштурм оккупантов колонной из 16 мотоциклов. ВИДЕО
Операторы батальона беспилотных систем "Apachi" 81-й аэромобильной Слобожанской бригады отразили попытку мотоштурма российских войск на Славянском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны колонной из 16 мотоциклов, однако были вовремя обнаружены операторами дронов.
К отражению атаки присоединились пилоты батальона "Апачи" и смежные подразделения, которые нанесли удары по технике и живой силе противника.
Как следствие, штурм отразили, а весь мототранспорт уничтожили.
"Каждый мотоцикл уничтожен, каждый враг убит. Они не доехали", - отметил комбат бригады Александр Денисов.
Говорить спокійно , без пафосу , по ділу .
Побільше б таких офіцерів .
Пошана .