РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5258 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники Отражение штурма
2 929 6

Бойцы батальона "Apachi" 81-й ОАэМБр отразили мотоштурм оккупантов колонной из 16 мотоциклов. ВИДЕО

Операторы батальона беспилотных систем "Apachi" 81-й аэромобильной Слобожанской бригады отразили попытку мотоштурма российских войск на Славянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны колонной из 16 мотоциклов, однако были вовремя обнаружены операторами дронов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

К отражению атаки присоединились пилоты батальона "Апачи" и смежные подразделения, которые нанесли удары по технике и живой силе противника.

Как следствие, штурм отразили, а весь мототранспорт уничтожили.

"Каждый мотоцикл уничтожен, каждый враг убит. Они не доехали", - отметил комбат бригады Александр Денисов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": От попадания FPV-дрона 414-й бригады у оккупанта слетел шлем, а его самого поджарило взрывом. ВИДЕО

Смотрите также: Поражение и детонация РСЗО "Град": боевая работа Сил беспилотных систем на Запорожском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (22739) штурм (643) уничтожение (9772) 81 отдельная аэромобильная бригада (100) ДШВ Десантно-штурмовые войска (447) дроны (7035)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
*********, на парадобєсіє рвалися, до пригожина …
показать весь комментарий
09.05.2026 17:11 Ответить
А як же перемірья до 11 травня ? Може пора дать інфу ідіоту Трампу
показать весь комментарий
09.05.2026 17:12 Ответить
Сонька,передавай вітанечко фіце,підару.
показать весь комментарий
09.05.2026 17:45 Ответить
"Перемир'я" охоплює квадрат, в межах проведення "побєдобєсія", в Москві - читайте Указ "Блазня"... Там вказані точні географічні координати...
показать весь комментарий
09.05.2026 17:48 Ответить
Бачу це достойний командир .
Говорить спокійно , без пафосу , по ділу .
Побільше б таких офіцерів .
Пошана .
показать весь комментарий
09.05.2026 17:48 Ответить
Слава ЗСУ!!!Смерть кацапськім підарам!!!
показать весь комментарий
09.05.2026 18:43 Ответить
 
 