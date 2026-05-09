Бойцы батальона "Apachi" 81-й ОАэМБр отразили мотоштурм оккупантов колонной из 16 мотоциклов. ВИДЕО

Операторы батальона беспилотных систем "Apachi" 81-й аэромобильной Слобожанской бригады отразили попытку мотоштурма российских войск на Славянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны колонной из 16 мотоциклов, однако были вовремя обнаружены операторами дронов.

К отражению атаки присоединились пилоты батальона "Апачи" и смежные подразделения, которые нанесли удары по технике и живой силе противника.

Как следствие, штурм отразили, а весь мототранспорт уничтожили.

"Каждый мотоцикл уничтожен, каждый враг убит. Они не доехали", - отметил комбат бригады Александр Денисов.

