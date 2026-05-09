Поражение и детонация РСЗО "Град": боевая работа Сил беспилотных систем на Запорожском направлении. ВИДЕО

Бойцы Сил беспилотных систем уничтожили реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы FPV-дронов батальона Asgard 412-й бригады "Nemesis" поразили цель в районе Гуляйполя.

Обнаружение РСЗО и объективный контроль обеспечили аэроразведчики 414-й бригады "Птахи Мадяра".

После удара зафиксирована мощная вторичная детонация боеприпасов.

Также СБС отмечают, что БМ-21 "Град" способна выпустить 40 ракет примерно за 20 секунд, после чего быстро меняет позицию, что делает такие цели сложными для поражения.

Несмотря на это, с начала 2026 года бойцы 412-й бригады Nemesis уже уничтожили 18 реактивных систем залпового огня противника.

