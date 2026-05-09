Ураження та детонація РСЗВ "Град": бойова робота Сил безпілотних систем на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
Бійці Сил безпілотних систем знищили реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" у Запорізькій області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори FPV-дронів батальйону Asgard 412-ї бригади "Nemesis" уразили ціль у районі Гуляйполя.
Виявлення РСЗВ та об’єктивний контроль забезпечили аеророзвідники 414-ї бригади "Птахи Мадяра".
Після удару зафіксовано потужну вторинну детонацію боєприпасів.
Також СБС зазначають, що БМ-21 "Град" здатна випустити 40 ракет приблизно за 20 секунд, після чого швидко змінює позицію, що робить такі цілі складними для ураження.
Попри це, з початку 2026 року бійці 412-ї бригади Nemesis вже знищили 18 реактивних систем залпового вогню противника.
