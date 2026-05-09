От попадания FPV-дрона 414-й бригады у оккупанта слетел шлем, а его самого поджарило взрывом. ВИДЕО
Операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" уничтожили оккупанта во время патрулирования своей зоны ответственности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты обнаружили раненого оккупанта, который двигался по дороге, используя свое оружие в качестве костыля.
Ударный БПЛА сразу же начал движение для ликвидации противника.
Рашист за мгновение до попадания попытался отбиться оружием от украинского беспилотника, однако тщетно.
Вследствие удара с оккупанта слетел защитный шлем, а он сам был поджарен взрывом.
Кадры опубликованы в Telegram-канале бригады.
Когда нет мозгов