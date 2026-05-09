Від влучання FPV-дрона 414-ї бригади з окупанта злетів шолом, а самого його підсмажило вибухом. ВIДЕО
Оператори дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ліквідували окупанта під час патрулювання своєї смуги відповідальності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти виявили пораненого окупанта, який рухався дорогою, використовуючи свою зброю як милицю.
Ударний БпЛА одразу почав рух для ліквідації противника.
Рашист за мить до влучання спробував відбитися зброєю від українського безпілотника, проте марно.
У результаті удару з окупанта злетів захисний шолом, а він сам був підсмажений вибухом.
Кадри опубліковані у телеграм-каналі бригади.
