Від влучання FPV-дрона 414-ї бригади з окупанта злетів шолом, а самого його підсмажило вибухом. ВIДЕО

Оператори дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ліквідували окупанта під час патрулювання своєї смуги відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти виявили пораненого окупанта, який рухався дорогою, використовуючи свою зброю як милицю.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ударний БпЛА одразу почав рух для ліквідації противника.

Рашист за мить до влучання спробував відбитися зброєю від українського безпілотника, проте марно.

У результаті удару з окупанта злетів захисний шолом, а він сам був підсмажений вибухом.

Кадри опубліковані у телеграм-каналі бригади.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ураження та детонація РСЗВ "Град": бойова робота Сил безпілотних систем на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Видовищний момент вибуху російського БпЛА після влучання перехоплювача STING. ВIДЕО