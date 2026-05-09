Бійці батальйону "Apachi" 81-ї ОАеМБр відбили мотоштурм окупантів колоною з 16 мотоциклів. ВIДЕО
Оператори батальйону безпілотних систем "Apachi" 81-ї аеромобільної Слобожанської бригади відбили спробу мотоштурму російських військ на Слов'янському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони колоною з 16 мотоциклів, однак були вчасно виявлені операторами дронів.
До відбиття атаки долучилися пілоти батальйону "Апачі" та суміжні підрозділи, які завдали ударів по техніці та живій силі противника.
У результаті штурм було відбито, а весь мототранспорт знищено.
"Кожен мотоцикл знищений, кожен ворог вбитий. Вони не доїхали", - зазначив комбат бригади Олександр Денисов.
Говорить спокійно , без пафосу , по ділу .
Побільше б таких офіцерів .
Пошана .