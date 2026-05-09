Бійці батальйону "Apachi" 81-ї ОАеМБр відбили мотоштурм окупантів колоною з 16 мотоциклів. ВIДЕО

Оператори батальйону безпілотних систем "Apachi" 81-ї аеромобільної Слобожанської бригади відбили спробу мотоштурму російських військ на Слов'янському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони колоною з 16 мотоциклів, однак були вчасно виявлені операторами дронів.

До відбиття атаки долучилися пілоти батальйону "Апачі" та суміжні підрозділи, які завдали ударів по техніці та живій силі противника.

У результаті штурм було відбито, а весь мототранспорт знищено.

"Кожен мотоцикл знищений, кожен ворог вбитий. Вони не доїхали", - зазначив комбат бригади Олександр Денисов.

*********, на парадобєсіє рвалися, до пригожина …
09.05.2026 17:11 Відповісти
А як же перемірья до 11 травня ? Може пора дать інфу ідіоту Трампу
09.05.2026 17:12 Відповісти
Сонька,передавай вітанечко фіце,підару.
09.05.2026 17:45 Відповісти
"Перемир'я" охоплює квадрат, в межах проведення "побєдобєсія", в Москві - читайте Указ "Блазня"... Там вказані точні географічні координати...
09.05.2026 17:48 Відповісти
Бачу це достойний командир .
Говорить спокійно , без пафосу , по ділу .
Побільше б таких офіцерів .
Пошана .
09.05.2026 17:48 Відповісти
Слава ЗСУ!!!Смерть кацапськім підарам!!!
09.05.2026 18:43 Відповісти
МОЛОДЦІ !!!
10.05.2026 08:27 Відповісти
 
 