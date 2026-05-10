Дронари 414-й бригады "Птахи Мадяра" тремя сбросами ликвидировали небольшую штурмовую группу из 5 рашистов

На Покровском направлении операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" уничтожили небольшую штурмовую группу оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, противник был обнаружен дронами с тепловизорами во время одного из боевых вылетов пилотов.

После обнаружения цели бойцы осуществили три сбрасывания с беспилотника и ликвидировали пятерых рашистов.

В результате штурмовая группа была полностью уничтожена.

Кадры опубликовали воины в Telegram-канале бригады.

