Дронари 414-й бригады "Птахи Мадяра" тремя сбросами ликвидировали небольшую штурмовую группу из 5 рашистов

На Покровском направлении операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" уничтожили небольшую штурмовую группу оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, противник был обнаружен дронами с тепловизорами во время одного из боевых вылетов пилотов.

После обнаружения цели бойцы осуществили три сбрасывания с беспилотника и ликвидировали пятерых рашистов.

В результате штурмовая группа была полностью уничтожена.

Кадры опубликовали воины в Telegram-канале бригады.

армия РФ (22751) уничтожение (9779) Донецкая область (12260) дроны (7046) тепловизор (23) Покровский район (1738) 414 Птахи Мадяра (190)
10.05.2026 11:05 Ответить
Гарна робота)) Дякую хлопці!
10.05.2026 11:12 Ответить
мадяр, як потрапив до зеленого корита, то вже і маааскву не хоче атакувати, бо це родіна малороса вови зе.
10.05.2026 11:20 Ответить
Ну, що тобі сказати Рера, "Родина требует героев, а пи*да рожает дураков", пардон, перепрошую у дураків, народжує таких, як Рера.
10.05.2026 11:55 Ответить
Командир 414-ї бригади БПЛА Роберт «Мадяр» Бровді (станом на весну 2025 року) висловлював намір емігрувати з України після завершення війни, пояснюючи це відсутністю віри в швидкі позитивні зміни, політичними протистояннями та бажанням захистити своїх побратимів від інтриг. Він планував зайнятися бізнесом за кордоном.
10.05.2026 12:18 Ответить
Колись він планував будував бізнес за кордоном.

Але сьогодні він будує нову українську армію.

філософія війни: думати швидше за ворога, бачити далі за ворога, бити точніше за ворога і головне - берегти своїх людей.

А не бігати кабінетами.

Писати гучні заяви.
Збирати наративи ******.

А працювати реальною роботою на фронті.
Брати Е@аних кацапів поки вони ще теплинькие, а кожній кацапський полусемье ладу- калину.
10.05.2026 13:01 Ответить
Як мавпа газету.В окопі фугасна дія сильніша.Схоже на американські міни 60мм.Зараз такі міномети рідко використовують,а для скидів саме те.
10.05.2026 11:22 Ответить
Одним словом - художники.
10.05.2026 11:49 Ответить
Отака *****, малята)))
10.05.2026 13:26 Ответить
 
 