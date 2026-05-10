Дронарі 414-ї бригади "Птахи Мадяра" трьома скидами ліквідували малу штурмову групу з 5 рашистів. ВIДЕО
На Покровському напрямку оператори дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ліквідували малу штурмову групу окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, противника було виявлено дронами з тепловізорами під час одного з бойових вильотів пілотів.
Після виявлення цілі бійці здійснили три скиди з безпілотника та ліквідували п’ятьох рашистів.
У результаті штурмова група була повністю знищена.
Кадри опублікували воїни у телеграм-каналі бригади.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але сьогодні він будує нову українську армію.
філософія війни: думати швидше за ворога, бачити далі за ворога, бити точніше за ворога і головне - берегти своїх людей.
А не бігати кабінетами.
Писати гучні заяви.
Збирати наративи ******.
А працювати реальною роботою на фронті.
