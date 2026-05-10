Дронарі 414-ї бригади "Птахи Мадяра" трьома скидами ліквідували малу штурмову групу з 5 рашистів. ВIДЕО

На Покровському напрямку оператори дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ліквідували малу штурмову групу окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, противника було виявлено дронами з тепловізорами під час одного з бойових вильотів пілотів.

Після виявлення цілі бійці здійснили три скиди з безпілотника та ліквідували п’ятьох рашистів.

У результаті штурмова група була повністю знищена.

Кадри опублікували воїни у телеграм-каналі бригади.

