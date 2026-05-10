Бійці 8-го полку ССО провели зачистку лісосмуги та ліквідували окупанта, який відмовився здаватися. ВIДЕО

Українські піхотинці 8-го полку Сил спеціальних операцій підрозділу "UA_REG TEAM" провели зачистку лісистої місцевості на одному з напрямків фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці за підтримки дронів з повітря уразили бліндажі та живу силу противника.

Також на одному з кадрів українські захисники запропонували одному з окупантів здатися в полон, однак той спробував відкрити вогонь по військових Сил оборони.

У відповідь рашиста було одразу ліквідовано.

