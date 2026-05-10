Бійці 8-го полку ССО провели зачистку лісосмуги та ліквідували окупанта, який відмовився здаватися. ВIДЕО
Українські піхотинці 8-го полку Сил спеціальних операцій підрозділу "UA_REG TEAM" провели зачистку лісистої місцевості на одному з напрямків фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці за підтримки дронів з повітря уразили бліндажі та живу силу противника.
Також на одному з кадрів українські захисники запропонували одному з окупантів здатися в полон, однак той спробував відкрити вогонь по військових Сил оборони.
У відповідь рашиста було одразу ліквідовано.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Олег Громико
показати весь коментар10.05.2026 12:30 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Oleksii Pilevych #582021
показати весь коментар10.05.2026 13:55 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
✘
Николай Водяной #461390
показати весь коментар10.05.2026 13:36 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль