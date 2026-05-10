Оператори батальйону SIGNUM FPV-дронами ліквідували 13 російських піхотинців у лісах Лиманщини. ВIДЕО

Оператори батальйону SIGNUM 59-ї окремої штурмової бригади ліквідували російську піхоту у лісах на Лиманщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти намагаються діяти малими піхотними групами для просочування до позицій Сил оборони, однак їх вчасно виявляють українські оператори дронів та знищують.

У результаті майстерних влучань пілоти FPV-дронами на оптоволокні уразили 13 рашистів.

армія рф (20962) знищення (10090) Донецька область (11131) ЗСУ (8640) дрони (8076) Краматорський район (1201) Лиман (234)
10.05.2026 13:54 Відповісти
дінамічно
10.05.2026 14:43 Відповісти
шустрия підаркі..
10.05.2026 15:04 Відповісти
На 0:50 квадробєр што лі?Ілі пьяний.Пачєму передвігаєтся на чєтирьох?
10.05.2026 15:22 Відповісти
Можєм павтврить.
10.05.2026 15:55 Відповісти
Бінго
10.05.2026 16:40 Відповісти
 
 