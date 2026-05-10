Бойцы 422-го полка LUFTWAFFE одним дроном "Булава" поразили топливозаправщик и грузовики оккупантов в Запорожской области
Индустрия дронов
Бойцы 422-го отдельного полка беспилотных систем LUFTWAFFE 17-го армейского корпуса нанесли удар по логистике оккупантов в Запорожской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, дрон-камикадзе "Булава" попал в российский топливозаправщик, после чего вспыхнул мощный пожар.
В результате взрыва и пожара были уничтожены топливозаправщик, два грузовика и легковой автомобиль противника.
Подробности о дроне "Булава"
"Булава" - украинский дрон-камикадзе средней дальности, разработанный украинской компанией DEVIRO. Представлен на международной выставке Eurosatory 2024 в Париже.
Беспилотник является аналогом российского "Ланцета", имея такой же размах крыльев в виде буквы Х, и разработан для высокоточной ликвидации целей.
Он оснащен оптической станцией с тепловизионными каналами, что позволяет работать днем и ночью, а также современными технологиями машинного зрения для обнаружения целей даже в условиях плохой видимости.
Дрон может действовать под управлением оператора, автономно по координатам или в паре с другим беспилотником.
Он устойчив к средствам радиоэлектронной борьбы противника и способен использовать ретрансляцию сигнала для увеличения радиуса действия.
"Булава" успешно применялась для уничтожения российской техники, включая зенитные установки и танки, демонстрируя свой новый потенциал в современных военных операциях.
Так от, з тобою дійсно виходить "товкти воду в ступі". Ти чомусь вважаєш що знаєш Францію і французів краще як я. Продовжуй. Кожний судить виходячи з реальності в якій живе. Якщо у вас мільйон з гаком ухилятнтів і купа підпалювачів то ти думаєш що всюди так само. Ту просто нема стільки кацапів як у вас і ситуація інша в рази. Артистів поки що в президенти не обирали. Вони туди й лізуть.
А щодо "мільйона "ухилянтів і купи підпалювачів" - так це не тому, що французи чи жителі США, ІНШІ... Просто вони не потрапляли ще в подібну ситуацію, як українці... Рекомендую почитать мемуари Ігнатьєва, "Пятьдесят лет в строю". Там описуються події І Світової війни, на Західному фронті. Автор - російський військовий аташе у Франції, Поцікався діяльністю "антивоєнщиків" зразка 1940-го року, у Франції...
Може, я і гірше тебе знаю французів, чи американців... Зате я непогано розбираюся в людській психології... А вона однакова для представників УСЬОГО людства...
І да, захоплення трьох квадратних клометрів за добу на протяжності фронту біля тисячі двохсот кілометрів назвати наступом можно тільки якщо читати до обіду російькі пабліки.
А до твого?
Кожен кілометр це втрата людей , територій та авторитету
