Пилоты 66-й ОМБр уничтожили 12 мотоциклов, автомобилей и квадроцикл оккупантов в Лиманском районе
Операторы дронов 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго нанесли удар по логистической технике рашистов на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, противник все чаще использует легкий транспорт для повышения маневренности и выполнения логистических задач вблизи линии боевого столкновения.
Среди уничтоженной техники:
- 12 мотоциклов;
- 3 автомобиля;
- 1 квадроцикл.
В бригаде отмечают, что российские военные нередко бросают свой транспорт и убегают, как только замечают украинские FPV-дроны.
Кадрами уничтожения техники противника воины поделились в Telegram-канале бригады.
