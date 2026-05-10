Пилоты 66-й ОМБр уничтожили 12 мотоциклов, автомобилей и квадроцикл оккупантов в Лиманском районе

Операторы дронов 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго нанесли удар по логистической технике рашистов на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, противник все чаще использует легкий транспорт для повышения маневренности и выполнения логистических задач вблизи линии боевого столкновения.

Среди уничтоженной техники:

  • 12 мотоциклов;
  • 3 автомобиля;
  • 1 квадроцикл.

В бригаде отмечают, что российские военные нередко бросают свой транспорт и убегают, как только замечают украинские FPV-дроны.

Кадрами уничтожения техники противника воины поделились в Telegram-канале бригады.

