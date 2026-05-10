Пілоти 66-ї ОМБр знищили 12 мотоциклів, автівки та квадроцикл окупантів на Лиманщині. ВIДЕО
Оператори дронів 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго уразили логістичну техніку рашистів на Лиманському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник дедалі частіше використовує легкий транспорт для підвищення маневреності та виконання логістичних завдань поблизу лінії бойового зіткнення.
Серед знищеної техніки:
- 12 мотоциклів;
- 3 автівки;
- 1 квадроцикл.
У бригаді зазначають, що російські військові нерідко кидають свій транспорт і тікають, щойно помічають українські FPV-дрони.
Кадрами знищень техніки противника воїни поділилися у телеграм-каналі бригади.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Pan Konotop #390804
показати весь коментар10.05.2026 16:53 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль