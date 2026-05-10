Пілоти 66-ї ОМБр знищили 12 мотоциклів, автівки та квадроцикл окупантів на Лиманщині. ВIДЕО

Оператори дронів 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго уразили логістичну техніку рашистів на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник дедалі частіше використовує легкий транспорт для підвищення маневреності та виконання логістичних завдань поблизу лінії бойового зіткнення.

Серед знищеної техніки:

12 мотоциклів;

3 автівки;

1 квадроцикл.

У бригаді зазначають, що російські військові нерідко кидають свій транспорт і тікають, щойно помічають українські FPV-дрони.

