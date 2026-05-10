Бійці 422-го полку LUFTWAFFE одним дроном "Булава" уразили паливозаправник і вантажівки окупантів на Запоріжжі. ВIДЕО

Індустрія дронів

Бійці 422-го окремого полку безпілотних систем LUFTWAFFE 17-го армійського корпусу завдали удару по логістиці окупантів у Запорізькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дрон-камікадзе "Булава" влучив у російський паливозаправник, після чого спалахнула потужна пожежа.

Унаслідок детонації та вогню було знищено паливозаправник, дві вантажівки та легкову автівку противника.

Деталі про дрон "Булава"

Булава - український дрон-камікадзе середньої дальності, розроблений українською компанією DEVIRO. Представлений на міжнародній виставці Eurosatory 2024 у Парижі.

Безпілотник є аналогом російського ланцета, маючи такий ж розмах крил у виді Х та розроблений для високоточної ліквідації цілей.

Його оснащено оптичною станцією з тепловізійними каналами, що дозволяє працювати вдень і вночі, а також сучасними технологіями машинного зору для виявлення цілей навіть за умов поганої видимості.

Дрон може діяти під керівництвом оператора, автономно за координатами, або в парі з іншим безпілотником.

Він стійкий до засобів радіоелектронної боротьби противника та здатний використовувати ретрансляцію сигналу для збільшення радіусу дії.

"Булава" успішно застосовувалася для знищення російської техніки, включаючи зенітні установки та танки, демонструючи свій новий потенціал у сучасних військових операціях.

