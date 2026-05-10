Бійці 422-го полку LUFTWAFFE одним дроном "Булава" уразили паливозаправник і вантажівки окупантів на Запоріжжі. ВIДЕО
Бійці 422-го окремого полку безпілотних систем LUFTWAFFE 17-го армійського корпусу завдали удару по логістиці окупантів у Запорізькій області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, дрон-камікадзе "Булава" влучив у російський паливозаправник, після чого спалахнула потужна пожежа.
Унаслідок детонації та вогню було знищено паливозаправник, дві вантажівки та легкову автівку противника.
Деталі про дрон "Булава"
Булава - український дрон-камікадзе середньої дальності, розроблений українською компанією DEVIRO. Представлений на міжнародній виставці Eurosatory 2024 у Парижі.
Безпілотник є аналогом російського ланцета, маючи такий ж розмах крил у виді Х та розроблений для високоточної ліквідації цілей.
Його оснащено оптичною станцією з тепловізійними каналами, що дозволяє працювати вдень і вночі, а також сучасними технологіями машинного зору для виявлення цілей навіть за умов поганої видимості.
Дрон може діяти під керівництвом оператора, автономно за координатами, або в парі з іншим безпілотником.
Він стійкий до засобів радіоелектронної боротьби противника та здатний використовувати ретрансляцію сигналу для збільшення радіусу дії.
"Булава" успішно застосовувалася для знищення російської техніки, включаючи зенітні установки та танки, демонструючи свій новий потенціал у сучасних військових операціях.
Так от, з тобою дійсно виходить "товкти воду в ступі". Ти чомусь вважаєш що знаєш Францію і французів краще як я. Продовжуй. Кожний судить виходячи з реальності в якій живе. Якщо у вас мільйон з гаком ухилятнтів і купа підпалювачів то ти думаєш що всюди так само. Ту просто нема стільки кацапів як у вас і ситуація інша в рази. Артистів поки що в президенти не обирали. Вони туди й лізуть.
А щодо "мільйона "ухилянтів і купи підпалювачів" - так це не тому, що французи чи жителі США, ІНШІ... Просто вони не потрапляли ще в подібну ситуацію, як українці... Рекомендую почитать мемуари Ігнатьєва, "Пятьдесят лет в строю". Там описуються події І Світової війни, на Західному фронті. Автор - російський військовий аташе у Франції, Поцікався діяльністю "антивоєнщиків" зразка 1940-го року, у Франції...
Може, я і гірше тебе знаю французів, чи американців... Зате я непогано розбираюся в людській психології... А вона однакова для представників УСЬОГО людства...
І да, захоплення трьох квадратних клометрів за добу на протяжності фронту біля тисячі двохсот кілометрів назвати наступом можно тільки якщо читати до обіду російькі пабліки.
А до твого?
Кожен кілометр це втрата людей , територій та авторитету
