Пілоти підрозділу "Фенікс" знищили РСЗВ "Град", бронетехніку та уразили логістику ворога. ВIДЕО
Оператори дронів прикордонного підрозділу "Фенікс" упродовж минулого тижня завдали ударів по техніці, артилерії та логістиці противника на кількох напрямках фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на Торецькому напрямку українські пілоти уразили кілька одиниць бронетехніки окупантів, серед яких була й МТ-ЛБ.
На Лиманському напрямку дронарі "Фенікса" знищили реактивну систему залпового вогню "Град" та кілька гармат противника.
Водночас на Добропільському напрямку оператори БпЛА завдали серйозних ударів по логістиці ворога, а на Запорізькому - ліквідували живу силу російських штурмовиків на мототехніці.
