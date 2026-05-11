Окупант зафільмував знищену групу поплічників після удару української РСЗВ. ВIДЕО

Українська реактивна система залпового вогню завдала удару по колоні російських штурмовиків на мотоциклах у Донецькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти зосередилися на невеликій ділянці дороги, після чого по них було завдано удару.

Після артилерійського ураження залишки групи добили дронами Сил оборони.

На оприлюднених кадрах один із російських військових фільмує щонайменше 10 ліквідованих штурмовиків.

