Окупант зафільмував евакуацію поплічника після удару FPV-дрона у його "центр прийняття рішень". ВIДЕО 18+

У мережі опублікували кадри, на яких російська евакуаційна група вивозить пораненого рашиста після прильоту українського FPV-дрона по ньому.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, безпілотник Сил оборони влучив прямо у "центр прийняття рішень" окупанта.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На відео загарбник лежить на узбіччі дороги з підсмаженою частиною тіла та очікує на свою "швидку" евакуацію.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український FPV-дрон влетів у натовп окупантів на Донецькому напрямку. ВIДЕО

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Відеореєстратор окупантів зафільмував влучання українського дрона в автівку з рашистами всередині. ВIДЕО