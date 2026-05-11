Оккупант снял эвакуацию соратника после удара FPV-дрона по его "центру принятия решений". ВИДЕО 18+

В сети появились кадры, на которых российская эвакуационная группа вывозит раненого рашиста после удара украинского FPV-дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, беспилотник Сил обороны попал прямо в "центр принятия решений" оккупанта.

На видео захватчик лежит на обочине дороги с обожженной частью тела и ожидает своей "скорой" эвакуации.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

