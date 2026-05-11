Украинский FPV-дрон влетел в толпу оккупантов на Донецком направлении. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой украинский FPV-дрон Сил обороны врезается в толпу рашистов на Донецком направлении фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, группа из не менее 10 оккупантов двигалась к зданию, пытаясь укрыться.

В этот момент беспилотник одного из украинских подразделений поразил живую силу противника.

