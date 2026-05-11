Український FPV-дрон влетів у натовп окупантів на Донецькому напрямку. ВIДЕО

У мережі оприлюднили відеозапис, на якому український FPV-дрон бійців окремого загону спеціального призначення "Туман" в складі 1-го корпусу НГУ "Азов" влітає в натовп рашистів на Добропільському напрямку фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, група щонайменше з 10 окупантів рухалася до будівлі, намагаючись укритися.

У цей момент безпілотник одного з українських підрозділів уразив живу силу противника.

