Пилоты "Железных птиц" сбили реактивный "Шахед" дроном-перехватчиком STING. ВИДЕО

Пилоты 3-й отдельной тяжёлой механизированной бригады "Железные птицы" сбили российский реактивный "Шахед" во время одной из воздушных атак противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для перехвата воздушной цели операторы использовали дроны-перехватчики STING от "Диких шершней".

В бригаде отмечают, что реактивный "Шахед" является одним из модернизированных ударных беспилотников противника и может нести до 50 килограммов взрывчатки.

Также дрон способен подниматься на высоту до 9000 метров, а дальность полета такого БПЛА составляет от 1000 до 2500 километров.

"Дикие шершни" добавляют, что это уже третий реактивный "Шахед", сбитый дронами-перехватчиками за последние две недели.

Тільки наші військові не дають нам зійти з розуму від того, що слуги удода і рашисти роблять з Україною🙏🙏🙏
11.05.2026 21:48
 
 