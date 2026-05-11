Пилоты "Железных птиц" сбили реактивный "Шахед" дроном-перехватчиком STING. ВИДЕО
Индустрия дронов
Пилоты 3-й отдельной тяжёлой механизированной бригады "Железные птицы" сбили российский реактивный "Шахед" во время одной из воздушных атак противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, для перехвата воздушной цели операторы использовали дроны-перехватчики STING от "Диких шершней".
В бригаде отмечают, что реактивный "Шахед" является одним из модернизированных ударных беспилотников противника и может нести до 50 килограммов взрывчатки.
Также дрон способен подниматься на высоту до 9000 метров, а дальность полета такого БПЛА составляет от 1000 до 2500 километров.
"Дикие шершни" добавляют, что это уже третий реактивный "Шахед", сбитый дронами-перехватчиками за последние две недели.
Nika Vesela
