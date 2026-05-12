Уцелевший россиянин снимает результат прилета: "Вот тела трех парней лежат. Там два выгоревших. БК въ#бывает". ВИДЕО 18+

В сети появилось очередное видео, подтверждающее потери российских захватчиков в результате точных ударов украинской артиллерии или дронов. Как сообщает Цензор.НЕТ, один из уцелевших оккупантов снял на камеру последствия удара по месту их дислокации.

На кадрах запечатлены разрушенные позиции, воронка от взрыва и тела как минимум пяти уничтоженных россиян. Оккупант комментирует увиденное, подсчитывая тела погибших соратников, часть из которых сгорела заживо.

"Вот место прилета. Вот тела трех парней лежат. Вон там еще горят. Вон он обожженный лежит. Там БК взрывается. Подойти пока не могу. Там БК горит. Так все выглядит. Так все выглядит здесь. Прилет был рядом. Вон там прилет был. Там, где горит воронка. Вот так. Все. Вот два парня. Вот один. Вот второй. Вот. Два обгоревших. Два выгоревших парня", — говорит россиянин на записи.

Внимание! Ненормативная лексика! Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

