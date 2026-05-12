6 588 15

Уцелевший россиянин снимает результат прилета: "Вот тела трех парней лежат. Там два выгоревших. БК въ#бывает". ВИДЕО 18+

В сети появилось очередное видео, подтверждающее потери российских захватчиков в результате точных ударов украинской артиллерии или дронов. Как сообщает Цензор.НЕТ, один из уцелевших оккупантов снял на камеру последствия удара по месту их дислокации.

На кадрах запечатлены разрушенные позиции, воронка от взрыва и тела как минимум пяти уничтоженных россиян. Оккупант комментирует увиденное, подсчитывая тела погибших соратников, часть из которых сгорела заживо.

"Вот место прилета. Вот тела трех парней лежат. Вон там еще горят. Вон он обожженный лежит. Там БК взрывается. Подойти пока не могу. Там БК горит. Так все выглядит. Так все выглядит здесь. Прилет был рядом. Вон там прилет был. Там, где горит воронка. Вот так. Все. Вот два парня. Вот один. Вот второй. Вот. Два обгоревших. Два выгоревших парня", — говорит россиянин на записи.

Внимание! Ненормативная лексика! Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Топ комментарии
+14
Не прильот а пєсня - кацап
12.05.2026 13:21 Ответить
+11
Хотіли квартири на "Пєчєрскіх пагорбах", а вон он як вийшло...
12.05.2026 13:23 Ответить
+6
ЛАЙК!!!
12.05.2026 13:29 Ответить
Гриль від ****** для московитів! Усьо ж, так па дамашнєму…
Хлопок, задимлєніє і фсьо…
12.05.2026 13:30 Ответить
"Пішли по шерсть" - вернулись "стрижені"...".
12.05.2026 13:54 Ответить
Орки "взяли" Малу Токмачку!!!
12.05.2026 13:31 Ответить
Взяли "за щоку" під Малою Токмачкою !
12.05.2026 13:54 Ответить
Догорают пацаны.
12.05.2026 13:58 Ответить
Один плохой русский среди хороших...исправляться надо
12.05.2026 14:01 Ответить
Здоров'я згинувшим "пацанам"
12.05.2026 14:24 Ответить
12.05.2026 14:58 Ответить
Ну нічого страшного не побачив, ну трохи більше засмагли на українському сонечку...
12.05.2026 15:08 Ответить
горєлая вата...
12.05.2026 15:14 Ответить
Лежать підсмажені мокшанські окупанти на руські землі!
12.05.2026 15:35 Ответить
То що ти тiряешься, мородьоре? Як дiвчинка якась?😀
12.05.2026 16:28 Ответить
 
 