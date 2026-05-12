Уцілілий росіянин фільмує результат прильоту: "Вот тела троих пацанов лежат. Там два выгоревших. БК въ#бывает". ВIДЕО 18+

У мережі з'явилося чергове відеопідтвердження втрат російських загарбників внаслідок влучної роботи української артилерії або дронів. Як повідомляє Цензор.НЕТ, один із уцілілих окупантів зняв на камеру результат прильоту по місцю їхнього розташування.

На кадрах зафіксовано розбиті позиції, воронку від вибуху та тіла щонайменше п'яти знищених росіян. Окупант коментує побачене, підраховуючи тіла загиблих поплічників, частина з яких згоріла живцем.

"Вот место прилета. Вот тела троих пацанов лежат. Вон там еще горят. Вон он горелый лежит. Там БК въ#бывает. Подойти пока не могу. Там БК горит. Так все выглядит. Так все выглядит здесь. Прилет был рядом. Вон там прилет был. Там где горит воронка. Вот так. Все. Вот два пацана. Вот один. Вот второй. Вот. Два горелых. Два выгоревших пацана", - каже росіянин на записі.

Увага! Ненормативна лексика! Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

