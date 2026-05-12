Украинский дрон-камикадзе выпустил ракету по мобильной группе ПВО оккупантов в Крыму. ВИДЕО

Украинский дрон-камикадзе во время атаки над временно оккупированным Крымом в ночь на 12 мая выпустил неуправляемую ракету.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилот Сил обороны осуществил пуск ракеты с беспилотника по российской мобильной группе ПВО.

Кадры боевых действий опубликованы в соцсетях.

+5
Надеюсь, что группа ПВО отправилась в Ад...ей там самое место.
показать весь комментарий
12.05.2026 20:49 Ответить
+4
Якщо БПЛА випускає ракети - то це не "камікадзе"... Бо він повертається до місця запуску...
показать весь комментарий
12.05.2026 20:50 Ответить
+2
По заключение экспертов, это дрон FP 1. Никуда они не возвращаются. ПУ для 4 НУР небольшого калибра.
показать весь комментарий
12.05.2026 21:06 Ответить
Де в статті "заключение експерта"?
показать весь комментарий
12.05.2026 21:08 Ответить
Я про статью и не говорил.
Вотhttps://militarnyi.com/uk/news/u-krymu-dron-raketamy-atakuvav-mobilnu-grupu-ppo-rosiyan/
показать весь комментарий
12.05.2026 21:10 Ответить
А "Цензор" - філіал сайту "Мілітарі"? Де я можу про це довідаться?
показать весь комментарий
12.05.2026 21:15 Ответить
"Якщо БПЛА випускає ракети - то це не "камікадзе"... " Аргументуй чому камікадзе не може випуститити ракету ? Шахеди скидають міни , запускають fpv ... вони після цього стають багаторазовими дронами ? З чого ти висновок зробив що дрон повернувся до місця запуску , ти його зустрічав при поверненні ?
показать весь комментарий
12.05.2026 21:28 Ответить
Камікадзе (яп. 神風, «божественний вітер») - це японські пілоти-смертники часів Другої світової війни, які здійснювали самогубні атаки на ворожі кораблі, жертвуючи собою заради ураження цілі. Термін також походить від тайфунів, що врятували Японію від монгольської навали у XIII столітті. [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5 1, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5 2, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5_(%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%83%D0%BD) 3]
Основні значення та контекст:
Історичні камікадзе (1944-1945): Пілоти-смертники, які свідомо йшли на загибель, скеровуючи літаки, начинені вибухівкою, у військові кораблі США та союзників на Тихоокеанському ТВД.«Божественний вітер»: У 1274 та 1281 роках потужні тайфуни знищили монгольський флот хана Хубілая біля берегів Японії, що японці вважали втручанням божественних сил.

******* вживання (дрон-камікадзе): Баражуючий *********, безпілотний літальний апарат одноразового використання, що знищує ціль шляхом самопідриву.
показать весь комментарий
12.05.2026 21:39 Ответить
Дякую за екскурс у історію походження слова ! Тепер прошу відповідь на вже задане запитання : " Що заважає дрону-камікадзе під час польоту запустити ракету ? "
показать весь комментарий
12.05.2026 21:41 Ответить
Та будь ласка... Даю відповідь: класифікація БПЛА , на даний момент, до кінця не сформована... Тому сперечаться можна, "до усрачки". На мою думку, одна з модифікацій ФП-1, є "комбінованою" - перехідною формою від ударного БПЛА, до дрону-камікадзе, за умови, що поряд з НУРСами, він сам несе на собі боєголовку з вибуховою речовиною... Без неї його "дроном-камікадзе" назвать важкувато...
показать весь комментарий
12.05.2026 21:56 Ответить
Ефективніше було б з великої висоти висипати 50кг ВОГів їм на голови
показать весь комментарий
12.05.2026 22:31 Ответить
А половину зарядів з фосфорними ************. І випалювати рашистські тили і міста як вони це робили з нашими містами. І так ешелон за ешелоном запускати поки до вся Сосія не згорить дотла.
показать весь комментарий
12.05.2026 22:34 Ответить
А скільки важить НАР?
Цікавий план. Бідьша вірогідність уражень
показать весь комментарий
13.05.2026 00:23 Ответить
 
 