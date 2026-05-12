Украинский наземный дрон-камикадзе взрывает здание с оккупантами в Константиновке. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой украинский наземный дрон-камикадзе с взрывчаткой взрывает здание в Константиновке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, аэроразведка обнаружила скопление живой силы противника в одном из зданий и передала координаты бойцам Сил обороны.

После этого наземный робот со взрывчаткой на борту заехал внутрь здания, где находились российские военные, и произвел подрыв.

армия РФ (22773) боеприпасы (2446) взрывчатка (863) уничтожение (9795) Донецкая область (12278) ВСУ (7655) Краматорский район (1193) Константиновка (1987) НРК наземный роботизированный комплекс (113)
Молодці.
12.05.2026 19:44 Ответить
Лірично...
12.05.2026 19:51 Ответить
Ось так би і усіх отих кабміндічів, зібрати в одній з будівель династії, у Козині, і дієво їх ЛЮСТРУВАТИ!!! Гірше, для України не було б??!?
12.05.2026 19:54 Ответить
цк посвячення у шахтьори.
12.05.2026 19:56 Ответить
Генштаб не сообщал, шо бои идут уже в городе. Вот жеж палево...
12.05.2026 20:00 Ответить
Вже давно.
12.05.2026 20:34 Ответить
Отож.
12.05.2026 20:35 Ответить
 
 