Украинский наземный дрон-камикадзе взрывает здание с оккупантами в Константиновке. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой украинский наземный дрон-камикадзе с взрывчаткой взрывает здание в Константиновке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, аэроразведка обнаружила скопление живой силы противника в одном из зданий и передала координаты бойцам Сил обороны.

После этого наземный робот со взрывчаткой на борту заехал внутрь здания, где находились российские военные, и произвел подрыв.

