Український наземний дрон-камікадзе підриває будівлю з окупантами у Костянтинівці. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому український наземний дрон-камікадзе з вибухівкою підриває будівлю в Костянтинівці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аеророзвідка виявила скупчення живої сили противника в одній із будівель та передала координати бійцям Сил оборони.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Після цього наземний робот із вибухівкою на борту заїхав усередину будівлі, де перебували російські військові, та здійснив підрив.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 214-го батальйону "OPFOR" підірвали укриття окупантів після їхньої відмови здатися в полон. ВIДЕО

Дивіться також: Пілоти "Альфи" СБУ перехоплювачами STING з системою Hornet Vision 360 знищили 14 БпЛА окупантів. ВIДЕО