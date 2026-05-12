Український наземний дрон-камікадзе підриває будівлю з окупантами у Костянтинівці. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому український наземний дрон-камікадзе з вибухівкою підриває будівлю в Костянтинівці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, аеророзвідка виявила скупчення живої сили противника в одній із будівель та передала координати бійцям Сил оборони.
Після цього наземний робот із вибухівкою на борту заїхав усередину будівлі, де перебували російські військові, та здійснив підрив.
Anua
Oresta Bartka
Oleksandr Valovyi
Urs
Дан Корвин
Александр Ассаф
Дан Корвин
Vlad #611186
Vlad #611186
