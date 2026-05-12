Россия атаковала Украину ударными беспилотниками вечером 12 мая (обновлено)

Россия запустила ударные беспилотники по территории Украины вечером 12 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Обстрел Украины

В 20:57 — пуски КАБ на Сумщину.

В 20:59 — активность вражеской тактической авиации на восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

В 21:04 — пуски КАБ на Днепропетровскую и Донецкую области.

В 21:36 - пуски КАБ на север Харьковской области.

Обновленная информация

В 22:05 – пуски КАБ на Днепропетровщину, Харьковщину, Донетчину и Запорожье.

Обновленная информация

В 22:51 - Сообщалось о группе вражеских БПЛА, пересекшей ЛБС на границе Днепропетровской и Запорожской областей

В 22:52 – КАБ в Харьковской области.

В 23:24 - Группа вражеских БПЛА в Донецкой области в районе Святогорска.

Ранее мы писали, что вражеский БПЛА атаковал автомобиль полиции в Сумской области: транспорт уничтожен огнем.

