РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6786 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников
1 810 2

Россия атаковала Украину ударными беспилотниками вечером 12 мая (обновлено)

атака беспилотников 12 мая

Россия запустила ударные беспилотники по территории Украины вечером 12 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обстрел Украины

В 20:57 — пуски КАБ на Сумщину.

В 20:59 — активность вражеской тактической авиации на восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

В 21:04 — пуски КАБ на Днепропетровскую и Донецкую области.

В 21:36 - пуски КАБ на север Харьковской области.

Обновленная информация

В 22:05 – пуски КАБ на Днепропетровщину, Харьковщину, Донетчину и Запорожье.

Обновленная информация

В 22:51 - Сообщалось о группе вражеских БПЛА, пересекшей ЛБС на границе Днепропетровской и Запорожской областей

В 22:52 – КАБ в Харьковской области.

В 23:24 - Группа вражеских БПЛА в Донецкой области в районе Святогорска.

Смотрите также: Украинский дрон-камикадзе выпустил ракету по мобильной группе ПВО оккупантов в Крыму. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (5167) обстрел (32544) атака (1382) Шахед (2166)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну що любителі домовлятися з Ху'йлом і Тромбом, як результати ваших перемирій, переговорів і угод? Давайте відчиняйте кордони а самі ***ться хоч в усі дири зі своїми рашистами
показать весь комментарий
12.05.2026 21:56 Ответить
Там цей... Наче кремль горить 🔥 🔥🔥 🔥. Тьфу тьфу, щоб не наврочити - нехай горить собі помаленьку 😇😇😇
показать весь комментарий
13.05.2026 00:26 Ответить
 
 