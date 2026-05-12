Вражеский БПЛА атаковал автомобиль полиции на Сумщине: транспорт уничтожен огнем. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Сумской области российский беспилотник атаковал служебный автомобиль полиции; полицейские не пострадали, транспорт уничтожен.

Об этом сообщили в полиции Сумской области, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, сегодня вечером в городе Путивль Конотопского района вражеский БПЛА нанес удар по служебному автомобилю "Renault Duster", в котором передвигался наряд группы реагирования патрульной полиции.

Полицейские не пострадали

Сообщается, что вследствие атаки служебный автомобиль был уничтожен огнем. Полицейские успели вовремя покинуть автомобиль.

