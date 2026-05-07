Россияне с беспилотника сбросили на Сумы пропагандистские листовки и фальшивые деньги

Российские захватчики пытаются использовать методы психологического воздействия времен Второй мировой войны, сочетая их с современными технологиями. Как сообщает Цензор.НЕТ, сегодня в Сумах зафиксирован сброс с вражеских БПЛА пропагандистских листовок и фальшивых денежных купюр.

Враг пытается играть на чувствах ностальгии и финансовых затруднений, однако содержание этих "посланий" вызывает у местных жителей лишь возмущение и иронию. В текстах говорится о "общих корнях" и "братстве".

пропаганда РФ

Используются лозунги вроде "Наши деды были братьями в окопах", что выглядит особенно цинично на фоне ежедневных ракетных и дронных ударов РФ по жилым кварталам Сум. Вместе с бумажками сбрасывают имитацию денег, надеясь привлечь внимание людей. Это классический метод привлечения внимания к пропагандистскому тексту, рассчитанный на наименее защищенные слои населения.

Военные и правоохранители предупреждают: поднимать любые предметы, сброшенные с вражеских дронов, опасно. Помимо пропаганды, под видом листовок или бытовых предметов враг может разбрасывать замаскированные взрывные устройства.

беспилотник листовки пропаганда Сумская область Сумы Сумский район
Я вже давно пропонував за допомогою БПЛА розкидати над Сосією наркотики і інструкції з диверсіями, які вони повинні виконати, якщо хочуть щоб БПЛА ще прилетів і привіз подарунки.
Вони ще б радянські труплі розкидали
Кумедний пістоль у нквсника))))
Какой це дієслово 😁😁😁
Там замануха в іншому, на фальшивій гривневій купюрі написано хочеш справжні переходь за посиланням, а за посиланням сидить куратор ФСБ і вербує чергового ідіота на диверсію чи злив місцезнаходження військових або іншої критичної інфраструктури.
Тоді Бакси чи Евро треба
Пластикову тару з медичним спиртом над окопами кацапів розкидати. І можна спокійно їх зачищати за годину.
Пластикову тару з бояришником, та інстрикції що потрібно спалити з військової кацапської аналоГавнонет, щоб отримати ще.
Там ще і пальці ШІ намалював такі, що Сальвадор Далі позаздрив би...
Обрєз з ППША
Бач як він пальці тримає - гаряче дуло, однако...
Там і підпахвова кобура явно не статутна і не совєтського зразка. За іноземну зброю і іноземну кобуру пильні нкаведешники його б швидко в росход пустили б...
