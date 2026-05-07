Россияне с беспилотника сбросили на Сумы пропагандистские листовки и фальшивые деньги

Российские захватчики пытаются использовать методы психологического воздействия времен Второй мировой войны, сочетая их с современными технологиями. Как сообщает Цензор.НЕТ, сегодня в Сумах зафиксирован сброс с вражеских БПЛА пропагандистских листовок и фальшивых денежных купюр.

Враг пытается играть на чувствах ностальгии и финансовых затруднений, однако содержание этих "посланий" вызывает у местных жителей лишь возмущение и иронию. В текстах говорится о "общих корнях" и "братстве".





Используются лозунги вроде "Наши деды были братьями в окопах", что выглядит особенно цинично на фоне ежедневных ракетных и дронных ударов РФ по жилым кварталам Сум. Вместе с бумажками сбрасывают имитацию денег, надеясь привлечь внимание людей. Это классический метод привлечения внимания к пропагандистскому тексту, рассчитанный на наименее защищенные слои населения.

Военные и правоохранители предупреждают: поднимать любые предметы, сброшенные с вражеских дронов, опасно. Помимо пропаганды, под видом листовок или бытовых предметов враг может разбрасывать замаскированные взрывные устройства.

