Россияне с беспилотника сбросили на Сумы пропагандистские листовки и фальшивые деньги
Российские захватчики пытаются использовать методы психологического воздействия времен Второй мировой войны, сочетая их с современными технологиями. Как сообщает Цензор.НЕТ, сегодня в Сумах зафиксирован сброс с вражеских БПЛА пропагандистских листовок и фальшивых денежных купюр.
Враг пытается играть на чувствах ностальгии и финансовых затруднений, однако содержание этих "посланий" вызывает у местных жителей лишь возмущение и иронию. В текстах говорится о "общих корнях" и "братстве".
Используются лозунги вроде "Наши деды были братьями в окопах", что выглядит особенно цинично на фоне ежедневных ракетных и дронных ударов РФ по жилым кварталам Сум. Вместе с бумажками сбрасывают имитацию денег, надеясь привлечь внимание людей. Это классический метод привлечения внимания к пропагандистскому тексту, рассчитанный на наименее защищенные слои населения.
Военные и правоохранители предупреждают: поднимать любые предметы, сброшенные с вражеских дронов, опасно. Помимо пропаганды, под видом листовок или бытовых предметов враг может разбрасывать замаскированные взрывные устройства.
