Росіяни із безпілотника скинули на Суми пропагандистські листівки та фальшиві гроші. ВIДЕО

Російські загарбники намагаються використовувати методи психологічного впливу часів Другої світової війни, поєднуючи їх із сучасними технологіями. Як повідомляє Цензор.НЕТ, сьогодні у Сумах зафіксовано скидання з ворожих БпЛА пропагандистських листівок та фальшивих грошових купюр.

Ворог намагається грати на почуттях ностальгії та фінансової скрути, проте зміст цих "послань" викликає у місцевих мешканців лише обурення та іронію. У текстах йдеться про "спільне коріння" та "братерство".

Використовуються лозунги на кшталт "Наши деды были братьями в окопах", що виглядає особливо цинічно на тлі щоденних ракетних та дронових ударів РФ по житлових кварталах Сум. Разом із папірцями скидають імітацію грошей, сподіваючись привернути увагу людей. Це класичний метод залучення уваги до пропагандистського тексту, розрахований на найменш захищені верстви населення.

Військові та правоохоронці застерігають: піднімати будь-які предмети, скинуті з ворожих дронів, небезпечно. Окрім пропаганди, під виглядом листівок або побутових предметів ворог може розкидати замасковані вибухові пристрої.

безпілотник БпЛА листівки пропаганда Сумська область Суми Сумський район
Я вже давно пропонував за допомогою БПЛА розкидати над Сосією наркотики і інструкції з диверсіями, які вони повинні виконати, якщо хочуть щоб БПЛА ще прилетів і привіз подарунки.
07.05.2026 10:13 Відповісти
Вони ще б радянські труплі розкидали
07.05.2026 10:08 Відповісти
Кумедний пістоль у нквсника))))
07.05.2026 10:21 Відповісти
Какой це дієслово 😁😁😁
07.05.2026 09:50 Відповісти
Там замануха в іншому, на фальшивій гривневій купюрі написано хочеш справжні переходь за посиланням, а за посиланням сидить куратор ФСБ і вербує чергового ідіота на диверсію чи злив місцезнаходження військових або іншої критичної інфраструктури.
07.05.2026 10:45 Відповісти
Пластикову тару з медичним спиртом над окопами кацапів розкидати. І можна спокійно їх зачищати за годину.
07.05.2026 10:46 Відповісти
Пластикову тару з бояришником, та інстрикції що потрібно спалити з військової кацапської аналоГавнонет, щоб отримати ще.
07.05.2026 15:01 Відповісти
Там ще і пальці ШІ намалював такі, що Сальвадор Далі позаздрив би...
07.05.2026 10:33 Відповісти
Обрєз з ППША
Бач як він пальці тримає - гаряче дуло, однако...
07.05.2026 11:53 Відповісти
Там і підпахвова кобура явно не статутна і не совєтського зразка. За іноземну зброю і іноземну кобуру пильні нкаведешники його б швидко в росход пустили б...
07.05.2026 12:12 Відповісти
 
 