Росіяни із безпілотника скинули на Суми пропагандистські листівки та фальшиві гроші. ВIДЕО

Російські загарбники намагаються використовувати методи психологічного впливу часів Другої світової війни, поєднуючи їх із сучасними технологіями. Як повідомляє Цензор.НЕТ, сьогодні у Сумах зафіксовано скидання з ворожих БпЛА пропагандистських листівок та фальшивих грошових купюр.

Ворог намагається грати на почуттях ностальгії та фінансової скрути, проте зміст цих "послань" викликає у місцевих мешканців лише обурення та іронію. У текстах йдеться про "спільне коріння" та "братерство".





Використовуються лозунги на кшталт "Наши деды были братьями в окопах", що виглядає особливо цинічно на тлі щоденних ракетних та дронових ударів РФ по житлових кварталах Сум. Разом із папірцями скидають імітацію грошей, сподіваючись привернути увагу людей. Це класичний метод залучення уваги до пропагандистського тексту, розрахований на найменш захищені верстви населення.

Військові та правоохоронці застерігають: піднімати будь-які предмети, скинуті з ворожих дронів, небезпечно. Окрім пропаганди, під виглядом листівок або побутових предметів ворог може розкидати замасковані вибухові пристрої.

